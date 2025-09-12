Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    МИД Финляндии вызвал посла РФ в связи с инцидентом с БПЛА в Польше

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 16:43
    МИД Финляндии вызвал посла РФ в связи с инцидентом с БПЛА в Польше

    МИД Финляндии выразил возмущение послу России в связи с инцидентом со вторжением российских БПЛА в воздушное пространство Польши.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Финляндии в соцсети Х.

    Министерство иностранных дел вызвало на разговор российского посла в связи с беспрецедентным нарушением воздушного пространства Польши российскими беспилотниками. 

    "Присутствие дронов в воздушном пространстве Польши – абсолютно неприемлемый случай. Финляндия выражает полную поддержку Польше. НАТО готов защищать свою территорию. Россия должна прекратить свою захватническую войну против Украины и уважать международное право", -отметили в заявлении.

    В ночь на 10 сентября 2025 года во время масштабной атаки России на западные регионы Украины десятки российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Польские военные сообщили, что аппараты, представлявшие угрозу, были сбиты, а в приграничных районах обнаружены их обломки, при этом жертв удалось избежать. Премьер-министр Дональд Туск собрал экстренное совещание и проинформировал союзников о случившемся, подчеркнув координацию действий с партнерами по НАТО. 

    Министерство обороны РФ, в свою очередь, отрицает свою причастность к инциденту.

