Rusiya səfiri Finlandiya XİN-ə çağırılıb
Digər ölkələr
- 12 sentyabr, 2025
- 16:59
Rusiya pilotsuz uçuş aparatlarının Polşanın hava məkanını pozması ilə əlaqədar bu ölkənin səfiri Finlandiya Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb.
Bu barədə "Report" Finlandiya XİN-in "X" hesabındakı məlumata istinadən xəbər verir.
"Dronların Polşa hava məkanında olması tamamilə qəbuledilməz haldır. Finlandiya Polşaya tam dəstəyini ifadə edir. NATO öz ərazisini qorumağa hazırdır. Rusiya Ukraynaya qarşı işğalçı müharibəsini dayandırmalı və beynəlxalq hüquqa hörmət etməlidir", - bəyanatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
17:16
Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçiribMaliyyə
17:13
Amerikalı fəalın qətlində şübəli bilinən şəxs atasına hər şeyi danışıbDigər ölkələr
17:08
Azərbaycan millisinin toplanış üçün yekun heyəti açıqlanıbFutbol
17:00
Azərbaycan çempionatında V və VI turun proqramı açıqlanıbFutbol
17:00
Tramp: Rusiyaya qarşı səbrim tükənirDigər ölkələr
16:59
Rusiya səfiri Finlandiya XİN-ə çağırılıbDigər ölkələr
16:47
"Sabah" – "Qarabağ" matçının keçiriləcəyi tarix bəlli olubFutbol
16:44
Azərbaycan klubu daha bir legioner basketbolçu ilə anlaşıbKomanda
16:39