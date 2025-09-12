İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Rusiya səfiri Finlandiya XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    • 12 sentyabr, 2025
    • 16:59
    Rusiya səfiri Finlandiya XİN-ə çağırılıb

    Rusiya pilotsuz uçuş aparatlarının Polşanın hava məkanını pozması ilə əlaqədar bu ölkənin səfiri Finlandiya Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb.

    Bu barədə "Report" Finlandiya XİN-in "X" hesabındakı məlumata istinadən xəbər verir.

    "Dronların Polşa hava məkanında olması tamamilə qəbuledilməz haldır. Finlandiya Polşaya tam dəstəyini ifadə edir. NATO öz ərazisini qorumağa hazırdır. Rusiya Ukraynaya qarşı işğalçı müharibəsini dayandırmalı və beynəlxalq hüquqa hörmət etməlidir", - bəyanatda qeyd olunub.

