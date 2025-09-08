МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что вызвало в понедельник временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с нарушением эстонского воздушного пространства российским вертолетом.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте министерства.

"Сегодня, 8 сентября, МИД Эстонии вызвал поверенного в делах посольства Российской Федерации для выражения протеста и передачи официальной ноты по поводу нарушения воздушного пространства Эстонии 7 сентября", - отметили в ведомстве.

По данным эстонского МИД, российский вертолет вошел в воздушное пространство страны и находился там четыре минуты.