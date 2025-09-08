ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 20:07
    МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

    Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что вызвало в понедельник временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с нарушением эстонского воздушного пространства российским вертолетом.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте министерства.

    "Сегодня, 8 сентября, МИД Эстонии вызвал поверенного в делах посольства Российской Федерации для выражения протеста и передачи официальной ноты по поводу нарушения воздушного пространства Эстонии 7 сентября", - отметили в ведомстве.

    По данным эстонского МИД, российский вертолет вошел в воздушное пространство страны и находился там четыре минуты.

    Россия Эстония самолеты воздушное пространство
    Estoniya XİN Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkilini çağırıb

