    Estoniya XİN Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkilini çağırıb

    Digər ölkələr
    • 08 sentyabr, 2025
    • 20:40
    Estoniya XİN Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkilini çağırıb

    Estoniya Xarici İşlər Nazirliyi bazar ertəsi Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkilini Rusiya helikopterinin Estoniya hava məkanını pozması ilə bağlı etiraz notasını təqdim etmək üçün çağırdığını açıqlayıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə nazirliyin saytında yerləşdirilən məlumatda deyilir.

    "Bu gün, sentyabrın 8-də Estoniya Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya Federasiyası səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkilini etirazını bildirmək və sentyabrın 7-də Estoniyanın hava məkanının pozulması ilə bağlı rəsmi nota təqdim etmək üçün çağırıb", - nazirlikdən qeyd edilib.

    Estoniya XİN-in məlumatına görə, Rusiya helikopteri ölkənin hava məkanına daxil olub və orada dörd dəqiqə qalıb.

    МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

