Estoniya XİN Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkilini çağırıb
Digər ölkələr
- 08 sentyabr, 2025
- 20:40
Estoniya Xarici İşlər Nazirliyi bazar ertəsi Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkilini Rusiya helikopterinin Estoniya hava məkanını pozması ilə bağlı etiraz notasını təqdim etmək üçün çağırdığını açıqlayıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə nazirliyin saytında yerləşdirilən məlumatda deyilir.
"Bu gün, sentyabrın 8-də Estoniya Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya Federasiyası səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkilini etirazını bildirmək və sentyabrın 7-də Estoniyanın hava məkanının pozulması ilə bağlı rəsmi nota təqdim etmək üçün çağırıb", - nazirlikdən qeyd edilib.
Estoniya XİN-in məlumatına görə, Rusiya helikopteri ölkənin hava məkanına daxil olub və orada dörd dəqiqə qalıb.
Son xəbərlər
21:26
Gürcüstan DİN aksiyaçılara xəbərdarlıq edibRegion
21:20
Netanyahu Qəzza sakinlərini şəhəri tərk etməyə çağırıbDigər ölkələr
21:20
Foto
ASF III MDB Oyunları ərəfəsində Gəncədə təlim-məşq toplanışına başlayıbFərdi
21:12
Fransanın Baş naziri etimadı doğrultmayıb, parlamentdə çoxluq hökumətin əleyhinə çıxıbDigər ölkələr
21:10
"Akkuyu" AES Türkiyəyə 50 milyard dollar töhfə verəcəkRegion
21:06
Şimali Makedoniya Azərbaycan tədarükləri hesabına elektrik stansiyalarını qaza çevirməyi planlaşdırırEnergetika
21:00
Ukrayna üzrə "Ramştayn" formatlı görüş sentyabrın 9-da Londonda keçiriləcəkDigər ölkələr
20:58
Fransada müxalifəti Baş nazir Bayrunu dəstəkləməyəcəyini açıqlayıbDigər ölkələr
20:51