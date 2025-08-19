МИД Эстонии призывал своих граждан отказаться от поездок в Россию

МИД Эстонии рекомендует полностью воздержаться от поездок в Россию.

Как передает Report, об этом сообщает портал ERR.

"В последнее время МИД и посольству Эстонии в Москве поступали сообщения о нескольких случаях, когда эстонские граждане попадали в поле зрения российских силовых структур. Гражданам Эстонии, временно находящимся в России, рекомендуется тщательно взвесить необходимость своего пребывания в стране", - сказала гендиректор консульского отдела МИД страны Тийна Нирк.

В МИД также рекомендует гражданам страны как можно скорее вернуться в Эстонию.

Нирк напомнила, что единственное представительство Эстонии в России находится в Москве, а число дипломатических миссий других стран ЕС там также значительно сократилось. Поэтому получение консульской помощи в случае необходимости может оказаться крайне трудным и затратным.