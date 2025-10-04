Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    МИД Египта: Непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем пройдут 6 октября

    Другие страны
    • 04 октября, 2025
    • 22:11
    МИД Египта: Непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем пройдут 6 октября

    Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС пройдет 6 октября в Египте.

    Как передает Report, об этом сообщил МИД арабской республики.

    "6 октября в Египте состоятся переговоры при участии делегаций ХАМАС и Израиля. Стороны планируют обсудить создание условий для проведения обмена израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом президента США Дональда Трампа (об урегулировании конфликта в секторе Газа)", - говорится в пресс-релизе египетского внешнеполитического ведомства.

    МИД Египта переговоры Израиль ХАМАС
    Misir XİN: HƏMAS və İsrail arasında danışıqlar oktyabrın 6-da baş tutacaq

    Последние новости

    22:53

    Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла ЕС

    В регионе
    22:51

    Во Франции из-за шторма "Эми" погибли два человека

    Другие страны
    22:46

    Заслуженный артист Азербайджана Ядигяр Мурадов госпитализирован

    Kультурная политика
    22:36

    Нетаньяху: Разоружение ХАМАС произойдет при любых обстоятельствах

    Другие страны
    22:21

    Число погибших из-за израильского удара по Газе увеличилось до 39 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:11

    МИД Египта: Непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем пройдут 6 октября

    Другие страны
    22:01

    В Тбилиси при протесте у резиденции президента пострадали 14 сотрудников правопорядка

    В регионе
    21:54

    В Грузии явка избирателей на муниципальных выборах составила 40,93%

    В регионе
    21:49

    Премьер-лига: "Туран Товуз" обыграл на выезде "Сумгайыт"

    Футбол
    Лента новостей