МИД Египта: Непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем пройдут 6 октября

Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС пройдет 6 октября в Египте.

Как передает Report, об этом сообщил МИД арабской республики.

"6 октября в Египте состоятся переговоры при участии делегаций ХАМАС и Израиля. Стороны планируют обсудить создание условий для проведения обмена израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом президента США Дональда Трампа (об урегулировании конфликта в секторе Газа)", - говорится в пресс-релизе египетского внешнеполитического ведомства.