МИД Египта: Непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем пройдут 6 октября
Другие страны
- 04 октября, 2025
- 22:11
Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС пройдет 6 октября в Египте.
Как передает Report, об этом сообщил МИД арабской республики.
"6 октября в Египте состоятся переговоры при участии делегаций ХАМАС и Израиля. Стороны планируют обсудить создание условий для проведения обмена израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом президента США Дональда Трампа (об урегулировании конфликта в секторе Газа)", - говорится в пресс-релизе египетского внешнеполитического ведомства.
