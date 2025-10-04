İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2025
    • 22:29
    Misir XİN: HƏMAS və İsrail arasında danışıqlar oktyabrın 6-da baş tutacaq

    Oktyabrın 6-da Misirdə İsrail və Fələstinin HƏMAS hərəkatı arasında danışıqların yeni raundu keçiriləcək.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Misirin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    "Oktyabrın 6-da Misirdə HƏMAS və İsrail nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə danışıqlar keçiriləcək. Tərəflər ABŞ Prezidenti Donald Trampın planına (Qəzza zolağında münaqişənin həlli üçün - red.) uyğun olaraq israilli girovların fələstinli məhbuslarla dəyişdirilməsi üçün şərait yaradılmasını müzakirə etməyi planlaşdırır", - XİN-in Mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir.

    Misir İsrail HƏMAS Fələstin
