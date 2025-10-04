Misir XİN: HƏMAS və İsrail arasında danışıqlar oktyabrın 6-da baş tutacaq
Digər ölkələr
- 04 oktyabr, 2025
- 22:29
Oktyabrın 6-da Misirdə İsrail və Fələstinin HƏMAS hərəkatı arasında danışıqların yeni raundu keçiriləcək.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Misirin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
"Oktyabrın 6-da Misirdə HƏMAS və İsrail nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə danışıqlar keçiriləcək. Tərəflər ABŞ Prezidenti Donald Trampın planına (Qəzza zolağında münaqişənin həlli üçün - red.) uyğun olaraq israilli girovların fələstinli məhbuslarla dəyişdirilməsi üçün şərait yaradılmasını müzakirə etməyi planlaşdırır", - XİN-in Mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir.
Son xəbərlər
22:45
Səhhəti pisləşən Əməkdar artist Yadigar Muradov xəstəxanaya yerləşdirilibMədəniyyət siyasəti
22:42
Gürcüstanda yerli seçkilərdə "Gürcü arzusu" Partiyası liderliyini qoruyur - YENİLƏNİBRegion
22:41
Şəmkirdə idarəetmədən çıxan avtomobil aşıb, xəsarət alanlar varHadisə
22:29
Misir XİN: HƏMAS və İsrail arasında danışıqlar oktyabrın 6-da baş tutacaqDigər ölkələr
22:27
Netanyahu: HƏMAS-ın silahsızlaşdırılması ya Trampın təklifi, ya da hərbi əməliyyatla reallaşdırılacaqDigər ölkələr
22:16
Tbilisidəki etiraz aksiyası zamanı hüquq-mühafizə orqanlarının 14 əməkdaşı yaralanıbRegion
22:12
İsrail qüvvələri Qəzzaya zərbə endirib, ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
21:57
Kobaxidze prezident sarayına hücumla bağlı: Günahkarlar məsuliyyətə cəlb olunacaqlarRegion
21:57