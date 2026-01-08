İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    TƏBİB: İnfeksiyalar və qrip epidemiyaları fonunda yetərli çarpayı ehtiyatı var

    Sağlamlıq
    • 08 yanvar, 2026
    • 15:38
    TƏBİB: İnfeksiyalar və qrip epidemiyaları fonunda yetərli çarpayı ehtiyatı var

    Artan respirator infeksiya və qrip epidemiyaları fonunda yetərli sayda çarpayı ehtiyatı var.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, xəstəliyə yoluxan şəxslərin ilkin səhiyyə xidməti həkimlərin müşahidəsi altında olur və müalicələrini evdə davam etdirirlər. Buna baxmayaraq, ağırlaşma halları olan zaman pasiyentlərin hospitalizasiyası üçün TƏBİB tabeliyində olan tibb müəssisələrinin Yoluxucu xəstəliklər şöbələri fəaliyyət göstərir və yetərli sayda çarpayı ehtiyatı mövcuddur.

    "Virusun simptomlarına hərarət, burun axıntısı və tutulması, boğaz ağrısı, öskürək, halsızlıq, baş ağrısı, bəzən isə ürəkbulanma, qusma aiddir. Yüksək temperatur 5-7 gündən çox davam etdikdə, həmçinin hərarətsalıcı dərmanlara tabe olmadıqda, kəskin zəiflik, halsızlıq, təngnəfəslik, boğulma halları müşahidə edildikdə, oksigen saturasiyasının, arterial təyziqin aşağı düşməsi, döş qəfəsində darlıq hissinin, ağrıların olması davam etdikdə, mütləq həkimə müraciət olunmalıdır", - məlumatda qeyd olunub.

    TƏBİB virus çarpayı ehtiyatı

    Son xəbərlər

    15:59

    "Azəryol"un yeni baş məşqçisi: "Məqsədimiz Azərbaycan çempionu olmaqdır"

    Komanda
    15:55

    Paşinyan: TRIPP layihəsi çərçivəsində sərhədin delimitasiyası üzrə aktiv iş gedir

    Region
    15:52

    Rusiya "Marinera" tankerinin ABŞ tərəfindən ələ keçirilməsinə görə narahatlığını ifadə edib

    Region
    15:50

    "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 10 %-dən çox azalıb

    Maliyyə
    15:49

    Ötən il işdən qanunsuz çıxarılmış 89 nəfər əvvəlki vəzifələrinə bərpa olunub

    Sosial müdafiə
    15:45
    Rəy

    İranda hökumət vədlər verir, aksiyalar yeni mahiyyət alır - ŞƏRH

    Analitika
    15:44

    "Azərişıq" Naxçıvanda kadr dəyişiklikləri aparıb

    Energetika
    15:38

    TƏBİB: İnfeksiyalar və qrip epidemiyaları fonunda yetərli çarpayı ehtiyatı var

    Sağlamlıq
    15:36

    Ermənistan 2030-cu ilə qədər turizmdən 3,8 milyard dollar gəlir planlaşdırır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti