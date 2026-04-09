МИД Черногории: Свобода судоходства в Ормузском проливе должно быть приоритетом

Черногория приветствовует достигнутое между Соединенными Штатами Америки (США) и Ираном перемирие.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом говорится в заявлении черногорского МИД.

В документе отмечается, что Подгорица выступает за скорейшее продвижение к миру.

"Обеспечение региональной безопасности, защита гражданских лиц и свобода судоходства в Ормузском проливе должны оставаться основными приоритетами", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

Израиль, ссылаясь на то, что действующее решение о перемирии не распространяется на Ливан, нанес удары по этой стране. Позднее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что прекращение огня в Ливане было первым условием плана.