    Прага выразила протест послу России из-за угроз чешским компаниям

    Министерство иностранных дел Чехии в понедельник 20 апреля заявило решительный протест послу Российской Федерации в Чешской Республике Александру Змеевскому из-за угроз в адрес чешских компаний.

    Как сообщает Report со ссылкой на чешское внешнеполитическое ведомство, посла приняла директор европейской секции МИД Гана Губачкова. Решение о вызове дипломата было принято на прошлой неделе министром иностранных дел Петром Мацинкой.

    В МИД Чехии заявили, что подобная риторика в отношении страны, ее организаций и союзников является абсолютно недопустимой.

    "Было подчеркнуто, что именно российская война против Украины привела к серьезному ухудшению ситуации в сфере безопасности в Европе. Все формы помощи, которые Чешская Республика оказывает Украине, имеют прочную основу в международном праве", - заявили в ведомстве.

    Отметим, что на прошлой неделе Министерство обороны России опубликовало список европейских компаний, производящих дроны для Украины. В списке были указаны две компании с филиалами в Чехии - пражский адрес чешского филиала украинской компании DeVIRo или компания PBS. Российская сторона предупредила, что данные предприятия могут стать законными военными целями.

    Российско-украинский конфликт МИД Чехии Гана Губачкова Александр Змеевский Нота протеста Россия Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    Çexiya Rusiyanın ölkədəki səfirini şirkətlərə yönəlmiş təhdidlərə görə XİN-ə çağırıb

