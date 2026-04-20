Прага выразила протест послу России из-за угроз чешским компаниям

Министерство иностранных дел Чехии в понедельник 20 апреля заявило решительный протест послу Российской Федерации в Чешской Республике Александру Змеевскому из-за угроз в адрес чешских компаний.

Как сообщает Report со ссылкой на чешское внешнеполитическое ведомство, посла приняла директор европейской секции МИД Гана Губачкова. Решение о вызове дипломата было принято на прошлой неделе министром иностранных дел Петром Мацинкой.

В МИД Чехии заявили, что подобная риторика в отношении страны, ее организаций и союзников является абсолютно недопустимой.

"Было подчеркнуто, что именно российская война против Украины привела к серьезному ухудшению ситуации в сфере безопасности в Европе. Все формы помощи, которые Чешская Республика оказывает Украине, имеют прочную основу в международном праве", - заявили в ведомстве.

Отметим, что на прошлой неделе Министерство обороны России опубликовало список европейских компаний, производящих дроны для Украины. В списке были указаны две компании с филиалами в Чехии - пражский адрес чешского филиала украинской компании DeVIRo или компания PBS. Российская сторона предупредила, что данные предприятия могут стать законными военными целями.