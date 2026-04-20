İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Çexiya Rusiyanın ölkədəki səfirini şirkətlərə yönəlmiş təhdidlərə görə XİN-ə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 20 aprel, 2026
    • 17:52
    Çexiya Rusiyanın ölkədəki səfirini şirkətlərə yönəlmiş təhdidlərə görə XİN-ə çağırıb

    Çexiyanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Çexiya şirkətlərinin ünvanına səslənən təhdidlərə görə Rusiyanın ölkədəki səfiri Aleksandr Zmeyevskiyə qəti etirazını bildirib.

    "Report" Çexiya XİN-ə istinadən xəbər verir ki, səfiri XİN-in Avropa bölməsinin direktoru Hana Hubaçkova qəbul edib.

    Diplomatın çağırılması barədə qərar ötən həftə xarici işlər naziri Petr Matsinka tərəfindən qəbul edilib.

    Çexiya XİN-də ölkəyə, onun təşkilatlarına və müttəfiqlərinə qarşı belə bir ritorikanın tamamilə yolverilməz olduğunu bildiriblər.

    "Məhz Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsinin Avropada təhlükəsizlik sahəsindəki vəziyyətin ciddi şəkildə pisləşməsinə gətirib çıxardığı vurğulanıb. Çexiyanın Ukraynaya göstərdiyi yardımın bütün formaları beynəlxalq hüquqda möhkəm əsasa malikdir", - XİN-dən bildirilib.

    Qeyd edək ki, ötən həftə Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukrayna üçün dron istehsal edən Avropa şirkətlərinin siyahısını dərc edib. Siyahıda Çexiyada filialları olan iki şirkət - Ukraynanın "DeVIRo" şirkətinin Çexiya filialının Praqa ünvanı və ya "PBS" şirkəti qeyd olunub. Rusiya tərəfi xəbərdarlıq edib ki, bu müəssisələr qanuni hərbi hədəflərə çevrilə bilər.

    Çexiya Rusiya
    Прага выразила протест послу России из-за угроз чешским компаниям

    Son xəbərlər

    18:21

    Tramp: İranla razılaşma bu gün axşam imzalanacaq

    Digər ölkələr
    18:15

    "Hizbullah" İsraillə bufer zonaya hücum etmək niyyətində olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    18:07

    İmişli sakinini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    18:04

    Əraqçi və İshaq Dar İranla ABŞ arasında əldə olunan atəşkəsi müzakirə ediblər

    Region
    18:02

    Növbəti ay direktorlar üçün ixtisas biliklərinin yoxlanılması üzrə test imtahanı keçiriləcək

    Elm və təhsil
    17:55

    Bank of Baku üçün ADA Universitetində II mini MBA proqramı başladı

    Elm və təhsil
    17:52

    Çexiya Rusiyanın ölkədəki səfirini şirkətlərə yönəlmiş təhdidlərə görə XİN-ə çağırıb

    Digər ölkələr
    17:37

    "İnvestisiya şirkətinin davamlı kapital tələbləri haqqında Qayda" təsdiqlənib

    Maliyyə
    17:33
    Foto

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda torpaq icarəsinə dair yeni müqavilələr imzalanıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti