    МИД Чехии призвал граждан республики покинуть Венесуэлу

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 23:11
    МИД Чехии рекомендовал гражданам республики покинуть Венесуэлу.

    Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство ČTK.

    "Вслед за предупреждением Федерального управления гражданской авиации США (FAA) большинство авиакомпаний отменили рейсы в Каракас и из него в связи с усилением военной активности в регионе. Мы рекомендуем гражданам Чешской республики как можно быстрее покинуть территорию Венесуэлы, используя любые доступные возможности", - привело агентство выдержку из соответствующего документа внешнеполитического ведомства.

    В Венесуэлу прервали полеты множество авиакомпаний из разных государств. Международное авиасообщение с этой страной пока поддерживается благодаря рейсам ее национальных авиакомпаний и колумбийской Wingo.

    США, как напомнило агентство, с сентября направляют в карибский регион боевые корабли и самолеты. В ноябре американское присутствие там усилил крупнейший в мире военный корабль USS Gerald R. Ford.

    Çexiya XİN vətəndaşlarını Venesuelanı tərk etməyə çağırıb

    Лента новостей