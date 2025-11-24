İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Çexiya XİN vətəndaşlarını Venesuelanı tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 24 noyabr, 2025
    • 23:40
    Çexiya XİN vətəndaşlarını Venesuelanı tərk etməyə çağırıb

    Çexiya Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşlarına Venesuelanı tərk etməyi tövsiyə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "ČTK" xəbər agentliyi məlumat yayıb.

    "ABŞ Federal Aviasiya Administrasiyasının (FAA) xəbərdarlığından sonra əksər aviaşirkətlər regionda hərbi fəallığın artması ilə əlaqədar Karakasa və oradan aviareysləri ləğv edib. Biz bütün mümkün vasitələrdən istifadə etməklə Çexiya vətəndaşlarına mümkün qədər tez Venesuelanı tərk etməyi tövsiyə edirik", - agentlik XİN-in müvafiq sənədindən sitat gətirib.

    Qeyd edək ki, müxtəlif ölkələrdən çoxsaylı aviaşirkətlər Venesuelaya uçuşları dayandırıb. Hazırda ölkə ilə beynəlxalq hava nəqliyyatı onun milli aviaşirkətləri və Kolumbiyanın Wingo aviaşirkətinin uçuşları sayəsində təmin edilir.

    Agentlik bildirib ki, ABŞ cari ilin sentyabr ayından Karib dənizi regionuna hərbi gəmilər və təyyarələr göndərib. Noyabr ayında ABŞ oradakı mövcudluğunu dünyanın ən böyük döyüş gəmisi olan "USS Gerald R. Ford"la gücləndirilib.

    Venesuela Çexiya ABŞ
    МИД Чехии призвал граждан республики покинуть Венесуэлу

    Son xəbərlər

    00:00

    Bu gün Kəlbəcər Şəhəri Günüdür

    Qarabağ
    23:51

    İsveç Rusiyadakı hədəflərə çata bilən qanadlı raketlər əldə etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    23:40

    Çexiya XİN vətəndaşlarını Venesuelanı tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    23:24

    Qurban Qurbanov: "Real danışsaq, Azərbaycan klubu Çempionlar Liqası kimi böyük turnirdə oynamamalıdır"

    Futbol
    23:24

    Polşa öz suborbital raketinin sınaqlarını uğurla həyata keçirib

    Digər ölkələr
    23:16

    KTMT-nin yeni baş katibinin adı açıqlanıb

    Region
    23:08

    Marko Yankoviç: "Napoli" ilə matçda maksimum gücümüzü ortaya qoyacağıq"

    Futbol
    23:00

    "Qarabağ"ın baş məşqçisi: "Napoli" bizimlə oyuna çox ciddi hazırlaşır"

    Futbol
    22:50

    Qəzza Humanitar Yardım Fondu missiyasını başa vurub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti