    МИД: Бразилия будет добиваться полной отмены импортных пошлин США

    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 06:46
    МИД: Бразилия будет добиваться полной отмены импортных пошлин США

    Власти Бразилии приветствуют отмену США тарифов в размере 40% на некоторые статьи сельскохозяйственной продукции, однако намерены продолжать добиваться прекращения действия введенных Вашингтоном импортных тарифов на оставшиеся категории товаров.

    Как передает Report, с таким заявлением выступил МИД республики.

    В бразильском дипведомстве подтвердили, что американская сторона отменила тарифы в 40% на поставки "некоторых видов мяса, кофе", фруктов - манго, кокосов, ананасов, а также других культур.

    "Руководство Бразилии с удовлетворением восприняло решение правительства США отменить дополнительный 40-процентный тариф на ряд сельскохозяйственной импортируемой продукции, - говорится в заявлении пресс-службы министерства. - Бразилия продолжит переговоры с США с целью отмены дополнительных пошлин на оставшиеся статьи двусторонней торговли".

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о снижении тарифов на некоторые наименования сельскохозяйственной продукции из Бразилии.

