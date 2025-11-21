МИД: Бразилия будет добиваться полной отмены импортных пошлин США

Власти Бразилии приветствуют отмену США тарифов в размере 40% на некоторые статьи сельскохозяйственной продукции, однако намерены продолжать добиваться прекращения действия введенных Вашингтоном импортных тарифов на оставшиеся категории товаров.

Как передает Report, с таким заявлением выступил МИД республики.

В бразильском дипведомстве подтвердили, что американская сторона отменила тарифы в 40% на поставки "некоторых видов мяса, кофе", фруктов - манго, кокосов, ананасов, а также других культур.

"Руководство Бразилии с удовлетворением восприняло решение правительства США отменить дополнительный 40-процентный тариф на ряд сельскохозяйственной импортируемой продукции, - говорится в заявлении пресс-службы министерства. - Бразилия продолжит переговоры с США с целью отмены дополнительных пошлин на оставшиеся статьи двусторонней торговли".

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о снижении тарифов на некоторые наименования сельскохозяйственной продукции из Бразилии.