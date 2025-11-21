İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    XİN: Braziliya ABŞ-nin idxal rüsumlarının tam ləğvinə nail olmağa çalışacaq

    Digər ölkələr
    • 21 noyabr, 2025
    • 08:01
    XİN: Braziliya ABŞ-nin idxal rüsumlarının tam ləğvinə nail olmağa çalışacaq

    Braziliya hökuməti ABŞ-nin bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarına tətbiq olunan 40%-lik tarifləri ləğv etməsini alqışlayır, lakin Vaşinqton tərəfindən tətbiq edilən idxal tariflərinin qalan kateqoriyalar üzrə də aradan qaldırılması üçün səylərini davam etdirmək niyyətindədir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) bəyanat yayıb.

    Braziliya XİN təsdiqləyib ki, ABŞ tərəfi bəzi ət növləri, qəhvə, eləcə də manqo, kokos, ananas və digər meyvələrin idxalına tətbiq olunan 40%-lik tarifləri ləğv edib.

    "Braziliya rəhbərliyi ABŞ hökumətinin bir sıra kənd təsərrüfatı idxal məhsullarına əlavə 40%-lik tarifi ləğv etmək qərarını məmnuniyyətlə qarşılayıb. Braziliya ABŞilə danışıqları davam etdirəcək ki, ikitərəfli ticarətdə qalan məhsullara tətbiq olunan əlavə rüsumlar da ləğv edilsin", – deyə nazirliyin mətbuat xidmətinin açıqlamasında bildirilir.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp Braziliyadan gətirilən bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarına tariflərin azaldılması barədə fərman imzalayıb.

    Braziliya ABŞ idxal rüsum
    МИД: Бразилия будет добиваться полной отмены импортных пошлин США

    Son xəbərlər

    08:37

    Əmircan qəsəbəsində altı saat işıq olmayacaq

    Energetika
    08:14

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    08:01

    XİN: Braziliya ABŞ-nin idxal rüsumlarının tam ləğvinə nail olmağa çalışacaq

    Digər ölkələr
    07:36

    Pentaqon Venesuelaya qarşı hər hansı tədbir görüləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    07:16
    Foto

    Azərbaycan nümayəndə heyəti ABŞ-nin beyin mərkəzlərinin təmsilçiləri ilə dəyirmi masada iştirak edib

    Xarici siyasət
    07:10

    Xocalı sakini: Bu hissləri bizə yaşatdığı üçün Ali Baş Komandana minnətdaram

    Daxili siyasət
    07:03

    İlk dəfə Xocalıya gedən 17 yaşlı gənc: Arzumdur ki, Qarabağ Universitetinə qəbul olum

    Daxili siyasət
    07:01
    Foto

    Xocalıya və Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:46

    Horovluya qayıdan şəhid anası: Orada yaşayacaq, öləndə də orada öləcəyəm

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti