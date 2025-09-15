МИД Болгарии выразил РФ письменный демарш из-за инцидента с БПЛА в Польше

Болгарское внешнеполитическое ведомство вызвало посла РФ Элеонору Митрофанову и выразило ей письменный демарш в связи с инцидентом с БПЛА в Польше.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД Болгарии.

В нем отмечается, что болгарские власти осуждают нарушение воздушного пространства Польши и выражают "солидарность своему союзнику и партнеру".

Аналогичным образом в дипведомстве прокомментировали инцидент с нарушением воздушного пространства Румынии российским БПЛА 13 сентября.

Митрофанова заявила о том, что на проведенной встрече она объяснила, что Минобороны РФ официально опровергло появление российских БПЛА в Польше, так как указанные аппараты физически не могли преодолеть расстояние более 700 километров, также подчеркнуло, что никаких задач по поражению объектов на территории Польши не ставилось, заявив о готовности к проведению консультаций по расследованию происшествия.

Ранее сегодня сообщалось о том, что МИД Великобритании вызвал посла РФ Андрея Келина из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии.