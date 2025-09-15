Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    • 15 сентября, 2025
    • 15:24
    МИД Великобритании вызвал посла РФ из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии

    МИД Великобритании вызвал посла России Андрея Келина из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии.

    Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении британского МИД.

    "Совместно с союзниками по НАТО мы укрепляем нашу оборону на восточном фланге, используя новейшие технологии, включая средства обнаружения и уничтожения беспилотников", - сказано в сообщении.

