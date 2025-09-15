МИД Великобритании вызвал посла РФ из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии
- 15 сентября, 2025
- 15:24
МИД Великобритании вызвал посла России Андрея Келина из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии.
Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении британского МИД.
"Совместно с союзниками по НАТО мы укрепляем нашу оборону на восточном фланге, используя новейшие технологии, включая средства обнаружения и уничтожения беспилотников", - сказано в сообщении.
