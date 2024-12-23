МИД Бангладеш обратился к Индии содействовать экстрадиции Шейх Хасины

Министерство иностранных дел Бангладеш официально обратилось во внешнеполитическое ведомство Индии с просьбой содействовать возвращению в страну бывшего премьер-министра Шейх Хасины, которая обвиняется в геноциде, преступлениях против человечности и массо

Министерство иностранных дел Бангладеш официально обратилось во внешнеполитическое ведомство Индии с просьбой содействовать экстрадиции в страну бывшего премьер-министра Шейх Хасины, которая обвиняется в геноциде, преступлениях против человечности и массовых исчезновениях людей.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам глава МИД во временном правительстве Бангладеш Тухид Хоссейн.

"Мы четко проинформировали Индию о нашей позиции. Мы сообщили, что хотим вернуть Хасину для судебного разбирательства", - сказал он.

В ноябре Международный уголовный трибунал Бангладеш выдал ордер на арест Шейх Хасины. В трибунал было передано несколько десятков дел, в причастности к которым она подозревается. Они касаются преступлений против человечности, насильственных исчезновений, убийств, покушений и геноцида.

Ранее глава временного кабмина Бангладеш Мухаммад Юнус подтвердил готовность властей предпринимать усилия, чтобы передать Шейх Хасину в руки правосудия.