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МИД Бангладеш обратился к Индии содействовать экстрадиции Шейх Хасины

МИД Бангладеш обратился к Индии содействовать экстрадиции Шейх Хасины Министерство иностранных дел Бангладеш официально обратилось во внешнеполитическое ведомство Индии с просьбой содействовать возвращению в страну бывшего премьер-министра Шейх Хасины, которая обвиняется в геноциде, преступлениях против человечности и массо
Другие страны
23 декабря 2024 г. 15:12
МИД Бангладеш обратился к Индии содействовать экстрадиции Шейх Хасины

Министерство иностранных дел Бангладеш официально обратилось во внешнеполитическое ведомство Индии с просьбой содействовать экстрадиции в страну бывшего премьер-министра Шейх Хасины, которая обвиняется в геноциде, преступлениях против человечности и массовых исчезновениях людей.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам глава МИД во временном правительстве Бангладеш Тухид Хоссейн.

"Мы четко проинформировали Индию о нашей позиции. Мы сообщили, что хотим вернуть Хасину для судебного разбирательства", - сказал он.

В ноябре Международный уголовный трибунал Бангладеш выдал ордер на арест Шейх Хасины. В трибунал было передано несколько десятков дел, в причастности к которым она подозревается. Они касаются преступлений против человечности, насильственных исчезновений, убийств, покушений и геноцида.

Ранее глава временного кабмина Бангладеш Мухаммад Юнус подтвердил готовность властей предпринимать усилия, чтобы передать Шейх Хасину в руки правосудия.

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Версия на азербайджанском языке Banqladeş Hindistandan Şeyx Həsinənin ölkəyə qaytarılmasına kömək etməsini xahiş edib
Версия на английском языке Bangladesh sends note verbale asking India to send back deposed PM Sheikh Hasina

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