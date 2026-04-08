Мицотакис объявил о запрете соцсетей в Греции для детей до 15 лет
Другие страны
- 08 апреля, 2026
- 12:39
В Греции запретят доступ к социальным сетям для детей до 15 лет, который начнет действовать с 1 января 2027 года.
Как передает Report со ссылкой на портал Ekathimerini, об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
"Теперь я уверен, что многие из вас, особенно дети, рассердятся на меня; если бы я был в вашем возрасте, возможно, я бы чувствовал то же самое", – заявил он.
Мицотакис отметил, что Греция будет подталкивать Европейский Союз к одобрению подобных мер.
