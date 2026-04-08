    Мицотакис объявил о запрете соцсетей в Греции для детей до 15 лет

    В Греции запретят доступ к социальным сетям для детей до 15 лет, который начнет действовать с 1 января 2027 года.

    Как передает Report со ссылкой на портал Ekathimerini, об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

    "Теперь я уверен, что многие из вас, особенно дети, рассердятся на меня; если бы я был в вашем возрасте, возможно, я бы чувствовал то же самое", – заявил он.

    Мицотакис отметил, что Греция будет подталкивать Европейский Союз к одобрению подобных мер.

    Mitsotakis: Yunanıstan 15 yaşınadək uşaqlar üçün sosial şəbəkələrə girişi qadağan edəcək

