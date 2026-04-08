    Mitsotakis: Yunanıstan 15 yaşınadək uşaqlar üçün sosial şəbəkələrə girişi qadağan edəcək

    • 08 aprel, 2026
    • 12:58
    Yunanıstanda 15 yaşınadək uşaqlar üçün sosial şəbəkələrə giriş qadağan ediləcək və bu qadağa 2027-ci ildən yanvar 1-dən qüvvəyə minəcək.

    "Report" "Ekathimerini" portalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Yunanıstanın Baş naziri Kiriakos Mitsotakis bildirib.

    "İndi əminəm ki, bir çoxunuz, xüsusən də uşaqlar mənə qəzəblənəcək; sizin yaşınızda olsaydım, bəlkə də, mən də eyni şeyi hiss edərdim", – o qeyd edib.

    K.Mitsotakis qeyd edib ki, Yunanıstan Avropa İttifaqını bu cür tədbirləri təsdiqləməyə sövq edəcək.

    Мицотакис объявил о запрете соцсетей в Греции для детей до 15 лет

