Международный уголовный суд ответил на угрозу США о санкциях

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Международном уголовном суде (МУС) заявили, что не обеспокоены заявлением советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о возможности введения американских санкций против ведомства, передает Report со ссылкой на Reuters.

В заявлении инстанции отмечается, что МУС является беспристрастным и независимым учреждением, которое поддерживают 123 государства.

"МУС, будучи законным судом, будет продолжать неустанно выполнять свою работу в соответствии с этими принципами и ключевой идеей верховенства закона", - говорится в заявлении.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Штаты могут ввести санкции в отношении Международного уголовного суда из-за расследования преступлений американских военных в Афганистане.