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    Между Россией и Украиной ожидается обмен заключенными

    В Ростов приземлился самолет президента Украины, чтобы забрать Надежду Савченко

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Ростов-на-Дону прибыл самолет президента Украины Петра Порошенко, чтобы забрать украинскую военнослужащую Надежду Савченко.

    Как сообщает Report со ссылкой на Униан, передача Савченко должна состояться сегодня.

    Тем временем, в Украине освободили осужденных российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

    Ожидается, что таким образом Украина и Россия совершат обмен заключенными, согласно договоренностям, достигнутым ранее украинским и российским президентами.

    Отметим, что украинскую летчицу Надежду Савченко осудили за причастность к убийству журналистов ВГТРК. Позже российский суд приговорил ее к 22 годам лишения свободы.

    Евгений Ерофеев и Александр Александров, которых Украина считает действующими российскими военнослужащими, принимавшими участие в боевых действиях в Донбассе, были приговорены 18 апреля этого года к 14 и 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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