 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мэттис посетит Македонию, чтобы поддержать вступление страны в НАТО

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны США Джеймс Мэттис отправится 16 сентября в Македонию, чтобы поддержать вступление страны в НАТО. Во время своего визита глава Пентагона встретится с премьер-министром Македонии Зораном Заевым.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном в среду заявлении ведомства.

    "Министр обороны Джеймс Мэттис отправляется в воскресенье 16 сентября в Скопье в Македонию, чтобы продемонстрировать поддержку Македонии со стороны США в процессе вступления в НАТО, а также продолжающуюся приверженность США миру и безопасности в регионе. У министра запланирована встреча и совместное заявление для прессы с премьер-министром Зораном Заевым", - говорится в сообщении.

    В минувший вторник Мэттис заявил журналистам, что обеспокоен потенциальной вероятностью того, что Россия может попытаться оказать влияние на референдум в Македонии о вступлении страны в ЕС и НАТО. Общенациональный референдум по этому вопросу должен пройти 30 сентября.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi