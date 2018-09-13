Мэттис посетит Македонию, чтобы поддержать вступление страны в НАТО

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны США Джеймс Мэттис отправится 16 сентября в Македонию, чтобы поддержать вступление страны в НАТО. Во время своего визита глава Пентагона встретится с премьер-министром Македонии Зораном Заевым.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном в среду заявлении ведомства.

"Министр обороны Джеймс Мэттис отправляется в воскресенье 16 сентября в Скопье в Македонию, чтобы продемонстрировать поддержку Македонии со стороны США в процессе вступления в НАТО, а также продолжающуюся приверженность США миру и безопасности в регионе. У министра запланирована встреча и совместное заявление для прессы с премьер-министром Зораном Заевым", - говорится в сообщении.

В минувший вторник Мэттис заявил журналистам, что обеспокоен потенциальной вероятностью того, что Россия может попытаться оказать влияние на референдум в Македонии о вступлении страны в ЕС и НАТО. Общенациональный референдум по этому вопросу должен пройти 30 сентября.