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Меркель высказалась о роли газа в переходе к зеленой энергетике

Меркель высказалась о роли газа в переходе к зеленой энергетике Переход к возобновляемым источникам энергии ускорится из-за решения "Большой двадцатки" отказаться от финансирования угольной энергетики, газ при этом будет играть в Германии центральную роль в переходный период.
Другие страны
31 октября 2021 г. 21:52
Меркель высказалась о роли газа в переходе к зеленой энергетике
Ангела Меркель

Переход к возобновляемым источникам энергии ускорится из-за решения "Большой двадцатки" отказаться от финансирования угольной энергетики, газ при этом будет играть в Германии центральную роль в переходный период.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила и.о. канцлера Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме.

"Не менее важным является тот факт, что достигнуто соглашение в ближайшее время прекратить финансирование угольной энергетики. Китай сделал важный шаг, присоединившись к остальным. Это значит, что переход к другим источникам энергии будет происходить значительно быстрее, здесь, с нашей точки зрения, газ должен играть центральную роль", - сказала Меркель.

Она отметила, что это решение особенно затронет Африку, поэтому страны G20 намерены обсудить поддержку использования газа в энергетике в африканских странах.

Сам саммит Меркель назвала успешным.

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