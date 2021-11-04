Меркель прибыла во Францию с прощальным визитом

Жители города Бон на востоке страны тепло встретили уходящую с поста канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее последнего официального визита во Францию по приглашению президента Эмманюэля Макрона.

Жители города Бон на востоке страны тепло встретили уходящую с поста канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее последнего официального визита во Францию по приглашению президента Эмманюэля Макрона.

Как передает Report, об этом свидетельствуют распространенные Елисейским дворцом видеокадры, встречать Меркель вышли сотни горожан.

В администрации французского лидера рассказали, что Бон - историческая резиденция герцогов Бургундии и столица бургундских вин - был выбран местом этой заключительной встречи по личной инициативе Макрона. Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, была в минувшие 16 лет собеседницей четырех президентов Франции.

Французская сторона придала прощальному визиту германского политика характер семейной встречи, канцлера сопровождал ее супруг Иоахим Зауэр, а французский президент встречал гостей вместе со своей женой Брижит. Agence France-Presse отметило теплый характер отношений, сложившихся между лидерами двух стран. Президент Франции в июне стал первым иностранным руководителем, приглашенным в германскую столицу после снятия основных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Меркель побывала во Франции в сентябре для рабочей встречи с Макроном.