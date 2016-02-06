Меркель предупредила об опасности закрытия границ внутри Европы

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Закрытие границ внутри Европы на фоне миграционного кризиса может иметь негативные последствия для ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом завила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном видеообращении, которое было опубликовано на сайте правительства.

"Мы должны защищать наши внешние границы, потому что мы хотим сохранить Шенген. Если мы не сможем защитить наши внешние границы, то это свободное пространство в рамках внутреннего рынка, основа нашего благосостояния, окажется в опасности. Этому нужно воспрепятствовать. Я считаю, что все страны-члены ЕС разделяют эту точку зрения", - сказала Меркель.