​Меркель отменила визит в Давос из-за серии событий в Кельне

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель отменила поездку на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе на фоне расследования серии нападений на женщин в Кельне, передает Report со ссылкой на РБК.

СМИ сообщили, что преступления были совершены в канун Нового года, большинство из них произошли в районе железнодорожного вокзала в центре города. Отмечается, что заявления в милицию подали более 500 женщин, при этом 40% из них пожаловались на домогательства, в том числе несколько - на изнасилования. Пострадавшие утверждают, что большинство нападавших были выходцами с Ближнего Востока и Северной Африки.

Ежегодный Всемирный экономический форум пройдет в Давосе 20-23 января. Данный форум проводится ежегодно и собирает порядка двух тысяч представителей мировой бизнес-элиты, политических лидеров ряда стран.