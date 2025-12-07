Мерц заявил, что Германия всегда будет отстаивать безопасность Израиля

Германия всегда будет отстаивать право на существование и безопасность Израиля.

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, об этом написал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в гостевой книге во время посещения мемориального комплекса "Яд Вашем".

"Мы сохраним в памяти ужасное преступление Холокоста, которое совершили немцы в отношении еврейского народа", - отметил он.

"Германия должна отстаивать существование и безопасность Израиля. Это является непреходящей основой наших отношений, причем навсегда", - написал канцлер.