    Мерц заявил, что Германия всегда будет отстаивать безопасность Израиля

    Другие страны
    • 07 декабря, 2025
    • 16:03
    Мерц заявил, что Германия всегда будет отстаивать безопасность Израиля

    Германия всегда будет отстаивать право на существование и безопасность Израиля.

    Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, об этом написал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в гостевой книге во время посещения мемориального комплекса "Яд Вашем".

    "Мы сохраним в памяти ужасное преступление Холокоста, которое совершили немцы в отношении еврейского народа", - отметил он.

    "Германия должна отстаивать существование и безопасность Израиля. Это является непреходящей основой наших отношений, причем навсегда", - написал канцлер.

