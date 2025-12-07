Merts: Almaniya həmişə İsrailin təhlükəsizliyini müdafiə edəcək
Digər ölkələr
- 07 dekabr, 2025
- 17:42
Almaniya həmişə İsrailin mövcud olmaq hüququnu və təhlükəsizliyini müdafiə edəcək.
"Report"un DPA agentliyinə istinadən məlumatına görə, bunu Almaniya kansleri Fridrix Merts "Yad Vaşem" xatirə kompleksini ziyarət edərkən qonaqlar kitabına yazıb.
"Almanların yəhudi xalqına qarşı törətdiyi dəhşətli Holokost cinayətini yadda saxlayacağıq", - o qeyd edib.
"Almaniya İsrailin mövcudluğunu və təhlükəsizliyini müdafiə etməlidir. Bu, münasibətlərimizin davamlı təməlidir və əbədi olaraq belə davam edəcək", - kansler yazıb.
Son xəbərlər
17:48
"Şamaxı"nın məşqçisi: "Karvan-Yevlax" "Qarabağ"a və bizə qarşı fərqli oyunlar sərgilədi"Futbol
17:45
Netanyahu ilin sonunadək Trampla görüşmək niyyətindədirDigər ölkələr
17:42
Merts: Almaniya həmişə İsrailin təhlükəsizliyini müdafiə edəcəkDigər ölkələr
17:36
Tailand Kamboca ilə sərhəddə toqquşmalardan sonra sakinləri təxliyə edirDigər ölkələr
17:17
Zelenski: Rusiya bir həftədə Ukraynaya 1 600-dən çox dron və 70 raket atıbDigər ölkələr
17:07
Foto
Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Dəkkədə uşaq evini ziyarət ediblərSosial müdafiə
17:06
Sabahın havası bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq yarada bilərEkologiya
17:02
Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri Bəlucistanda 12 terrorçunu zərərsizləşdiribDigər ölkələr
16:56