    Merts: Almaniya həmişə İsrailin təhlükəsizliyini müdafiə edəcək

    Digər ölkələr
    • 07 dekabr, 2025
    • 17:42
    Merts: Almaniya həmişə İsrailin təhlükəsizliyini müdafiə edəcək

    Almaniya həmişə İsrailin mövcud olmaq hüququnu və təhlükəsizliyini müdafiə edəcək.

    "Report"un DPA agentliyinə istinadən məlumatına görə, bunu Almaniya kansleri Fridrix Merts "Yad Vaşem" xatirə kompleksini ziyarət edərkən qonaqlar kitabına yazıb.

    "Almanların yəhudi xalqına qarşı törətdiyi dəhşətli Holokost cinayətini yadda saxlayacağıq", - o qeyd edib.

    "Almaniya İsrailin mövcudluğunu və təhlükəsizliyini müdafiə etməlidir. Bu, münasibətlərimizin davamlı təməlidir və əbədi olaraq belə davam edəcək", - kansler yazıb.

    Fridrix Merts İsrail Almaniya
