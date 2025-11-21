Мерц проведет телефонный разговор с Трампом
Другие страны
- 21 ноября, 2025
- 14:52
Канцлер Германии Фридрих Мерц проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Bild.
Согласно информации, Мерц свяжется по телефону не только с украинским лидером Владимиром Зеленским, но и с Трампом. Темы обсуждения - ситуация в Украине и 28-пунктный российско-украинский план по завершению войны.
Сообщается также, что канцлер в срочном порядке отменил все запланированные встречи. Он поручил главе своей канцелярии Торстену Фраю, представлять его на этих мероприятиях из-за "внеплановых телефонных переговоров, связанных с украинским кризисом".
