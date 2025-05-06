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Мерц принял присягу как новый канцлер Германии

Мерц принял присягу как новый канцлер Германии Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц принял в Бундестаге присягу как новый, 10-й канцлер Германии.
Другие страны
6 мая 2025 г. 21:16
Мерц принял присягу как новый канцлер Германии

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц принял в Бундестаге присягу как новый, 10-й канцлер Германии.

Как передает Report, церемонию вел телеканал Phoenix.

"Я клянусь прилагать силы на благо немецкого народа, приумножать его достояние, оберегать его от ущерба, соблюдать и охранять основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и блюсти справедливость по отношению к каждому. Да поможет мне бог", - сказал Мерц.

По информации агентства DPA, уже 6 мая новый канцлер проведет первое заседание своего правительства.

Ранее во вторник парламент ФРГ избрал Мерца канцлером во втором туре голосования и президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил ему и членам его кабинета министров грамоты о назначении.

В первом туре он потерпел историческое фиаско, набрав всего 310 голосов при том, что фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и блока, объединяющего ХДС и Христианско-социальный союз (ХСС), занимают в Бундестаге 328 мест.

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Версия на азербайджанском языке Merts Almaniyanın yeni Kansleri kimi and içib

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