Президент COP31 отметил вклад Азербайджана в международный климатический процесс

Президент COP31, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум поблагодарил президента COP29, представителя президента Азербайджана по вопросам климата Мухтара Бабаева за вклад в международный климатический процесс и передачу накопленного опыта.

Как сообщает Report, об этом он заявил в Анталье на мероприятии "Совместное заявление бывших президентов COP", организованном в рамках COP31.

Курум подчеркнул, что Турция и Азербайджан работают вместе как две братские страны. Он особо отметил передачу опыта и знаний, накопленных в ходе азербайджанского председательства, председательству Бразилии на COP30 и Турции на COP31.

Говоря о результатах бакинской конференции, президент COP31 выделил принятие новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию.

"Мы рассматриваем принятую в Баку финансовую цель как важное достижение", - подчеркнул он.

Курум также напомнил, что на COP29 было завершено согласование правил реализации статьи 6 Парижского соглашения. По его словам, теперь главная ответственность участников климатического процесса заключается в том, чтобы превратить принятые решения в конкретные результаты для стран и людей.