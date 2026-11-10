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    Президент COP31 отметил вклад Азербайджана в международный климатический процесс

    Внешняя политика
    • 10 ноября, 2026
    • 14:03
    Президент COP31 отметил вклад Азербайджана в международный климатический процесс

    Президент COP31, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум поблагодарил президента COP29, представителя президента Азербайджана по вопросам климата Мухтара Бабаева за вклад в международный климатический процесс и передачу накопленного опыта.

    Как сообщает Report, об этом он заявил в Анталье на мероприятии "Совместное заявление бывших президентов COP", организованном в рамках COP31.

    Курум подчеркнул, что Турция и Азербайджан работают вместе как две братские страны. Он особо отметил передачу опыта и знаний, накопленных в ходе азербайджанского председательства, председательству Бразилии на COP30 и Турции на COP31.

    Говоря о результатах бакинской конференции, президент COP31 выделил принятие новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию.

    "Мы рассматриваем принятую в Баку финансовую цель как важное достижение", - подчеркнул он.

    Курум также напомнил, что на COP29 было завершено согласование правил реализации статьи 6 Парижского соглашения. По его словам, теперь главная ответственность участников климатического процесса заключается в том, чтобы превратить принятые решения в конкретные результаты для стран и людей.

    COP29 COP30 COP31 Мурат Курум Мухтар Бабаев
    COP31 prezidenti Azərbaycanın beynəlxalq iqlim prosesinə verdiyi töhfəni qeyd edib
    COP31 President praises Azerbaijan's contribution to global climate efforts
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