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    МИД Франции вызвал посла Ирана из-за кибератак на супермаркеты

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 13:57
    МИД Франции вызвал посла Ирана из-за кибератак на супермаркеты

    МИД Франции вызвал посла Ирана на фоне заявлений о причастности Тегерана к масштабной кибератаке, в результате которой были выведены из строя холодильные системы в сотнях супермаркетов страны.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции.

    По данным французских властей, за кибератаками, нарушившими в октябре работу коммерческих холодильных систем по всей стране, стоит Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Ранее накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о планах вызвать посла Ирана. Барро отметил, что Париж намерен добиваться введения санкций Евросоюза.

    "Вызов посла Ирана, о котором министр объявил вчера, состоялся сегодня утром", - говорится в заявлении.

    Вызов посла МИД Франции Жан-Ноэль Барро
    Fransa XİN supermarketlərə edilən kiberhücumlara görə İran səfirini çağırıb
    France summons Iran envoy over supermarket fridge hack, warns of response
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