МИД Франции вызвал посла Ирана из-за кибератак на супермаркеты

МИД Франции вызвал посла Ирана на фоне заявлений о причастности Тегерана к масштабной кибератаке, в результате которой были выведены из строя холодильные системы в сотнях супермаркетов страны.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции.

По данным французских властей, за кибератаками, нарушившими в октябре работу коммерческих холодильных систем по всей стране, стоит Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Ранее накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о планах вызвать посла Ирана. Барро отметил, что Париж намерен добиваться введения санкций Евросоюза.

"Вызов посла Ирана, о котором министр объявил вчера, состоялся сегодня утром", - говорится в заявлении.