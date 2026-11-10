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    Джевдет Йылмаз посетил павильон Азербайджана на COP31

    Внешняя политика
    • 10 ноября, 2026
    • 13:51
    Джевдет Йылмаз посетил павильон Азербайджана на COP31

    Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз посетил павильон Азербайджана на COP31 в Анталье.

    Как сообщает турецкое бюро Report, он ознакомился с павильоном, а также встретился с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями об азербайджано-турецких отношениях, текущем состоянии сотрудничества между двумя странами и его будущих перспективах.

    Йылмаз подчеркнул важность использования Турцией в процессе подготовки к COP31 опыта Азербайджана при организации COP29, и выразил благодарность за оказанную в этой сфере поддержку.

    Джевдет Йылмаз посетил павильон Азербайджана на COP31
    Джевдет Йылмаз посетил павильон Азербайджана на COP31
    Джевдет Йылмаз посетил павильон Азербайджана на COP31

    COP29 COP31 Джевдет Йылмаз Пярвиз Шахбазов
    Фото
    Cevdet Yılmaz COP31-də Azərbaycan pavilyonunu ziyarət edib
    Фото
    Cevdet Yilmaz visits Azerbaijani Pavilion at COP31
    44 filmi
    44 filmi

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