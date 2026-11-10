Джевдет Йылмаз посетил павильон Азербайджана на COP31
Внешняя политика
- 10 ноября, 2026
- 13:51
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Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз посетил павильон Азербайджана на COP31 в Анталье.
Как сообщает турецкое бюро Report, он ознакомился с павильоном, а также встретился с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями об азербайджано-турецких отношениях, текущем состоянии сотрудничества между двумя странами и его будущих перспективах.
Йылмаз подчеркнул важность использования Турцией в процессе подготовки к COP31 опыта Азербайджана при организации COP29, и выразил благодарность за оказанную в этой сфере поддержку.
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