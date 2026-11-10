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    Cevdet Yılmaz COP31-də Azərbaycan pavilyonunu ziyarət edib

    Xarici siyasət
    • 10 noyabr, 2026
    • 13:40
    Cevdet Yılmaz COP31-də Azərbaycan pavilyonunu ziyarət edib

    Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz Antalyada keçirilən COP31 çərçivəsində qurulan Azərbaycan pavilyonunu ziyarət edib.

    "Report"un Türkiyə bürosunun məlumatına görə, vitse-prezident pavilyonla tanış olub, həmçinin Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazovla görüşüb.

    Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri, iki ölkə arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və gələcək perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    C.Yılmaz Türkiyənin COP31-ə hazırlıq prosesində Azərbaycanın COP29-un təşkili zamanı qazandığı təcrübədən yararlanmasının əhəmiyyətini vurğulayıb və bu sahədə göstərilən dəstəyə görə təşəkkürünü bildirib.

    O, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin sarsılmazlığını qeyd edərək, əlaqələrin gələcəkdə daha da möhkəmlənməsini və inkişaf etməsini arzulayıb.

    Cevdet Yılmaz COP31-də Azərbaycan pavilyonunu ziyarət edib
    Cevdet Yılmaz COP31-də Azərbaycan pavilyonunu ziyarət edib
    Cevdet Yılmaz COP31-də Azərbaycan pavilyonunu ziyarət edib
    COP31 Türkiyə Cümhuriyyəti
    Foto
    Джевдет Йылмаз посетил павильон Азербайджана на COP31
    Foto
    Cevdet Yilmaz visits Azerbaijani Pavilion at COP31
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