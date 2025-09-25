Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 18:34
    Мерц предложил Украине кредит в €140 млрд за счет замороженных активов РФ

    Германия предложила выделить Украине беспроцентный кредит почти на €140 млрд за счет замороженных российских активов в ЕС.

    Как передает Report со ссылкой на Financial Times, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    По его словам, речь идет о создании механизма, который позволит предоставить Киеву кредит без вмешательства в права собственности.

    "Этот кредит будет погашен только после того, как Россия возместит Украине ущерб, причиненный во время конфликта (репарации - ред.). До этого момента российские активы будут оставаться замороженными, как это было решено Европейским советом", - отметил Мерц.

    Он добавил, что намерен обсудить инициативу с лидерами европейских стран на саммите в Копенгагене 1 октября. Кроме того, он предложил вынести вопрос о юридическом оформлении инструмента на заседание Евросовета в конце октября.

