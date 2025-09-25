Мерц предложил Украине кредит в €140 млрд за счет замороженных активов РФ

Германия предложила выделить Украине беспроцентный кредит почти на €140 млрд за счет замороженных российских активов в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По его словам, речь идет о создании механизма, который позволит предоставить Киеву кредит без вмешательства в права собственности.

"Этот кредит будет погашен только после того, как Россия возместит Украине ущерб, причиненный во время конфликта (репарации - ред.). До этого момента российские активы будут оставаться замороженными, как это было решено Европейским советом", - отметил Мерц.

Он добавил, что намерен обсудить инициативу с лидерами европейских стран на саммите в Копенгагене 1 октября. Кроме того, он предложил вынести вопрос о юридическом оформлении инструмента на заседание Евросовета в конце октября.