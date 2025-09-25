İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Merts dondurulmuş Rusiya aktivlərindən Ukraynaya 140 milyard avro kredit təklif edib

    Digər ölkələr
    • 25 sentyabr, 2025
    • 19:06
    Merts dondurulmuş Rusiya aktivlərindən Ukraynaya 140 milyard avro kredit təklif edib

    Almaniya Rusiyanın Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrindəki dondurulmuş aktivlərindən istifadə etməklə Ukraynaya 140 milyard avroya yaxın faizsiz kredit verməyi təklif edib.

    "Report" "Financial Times"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Almaniya Kansleri Fridrix Merts məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, təklif Kiyevə mülkiyyət hüquqlarına müdaxilə etmədən kredit almağa imkan verən mexanizmin yaradılmasını nəzərdə tutur.

    "Bu kredit yalnız Rusiya Ukraynaya münaqişə zamanı dəymiş zərəri ödədikdən sonra ödəniləcək. O vaxta qədər, Avropa Şurasının qərarına əsasən, Rusiya aktivləri dondurulmuş vəziyyətdə qalacaq", - Merts qeyd edib.

    O əlavə edib ki, oktyabrın 1-də Kopenhagen sammitində bu təşəbbüsü Avropa liderləri ilə müzakirə etmək niyyətindədir. O, sənədin hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirilməsi məsələsinin oktyabrın sonunda keçiriləcək Avropa Şurasının iclasına çıxarılmasını da təklif edib.

    Fridrix Merts Ukrayna
    Мерц предложил Украине кредит в €140 млрд за счет замороженных активов РФ

    Son xəbərlər

    20:11

    Səfir: 2025-ci il Çin-Azərbaycan münasibətləri üçün məhsuldar il olub

    Xarici siyasət
    20:10
    Foto

    Neftçalada Kür çayı üzərində yeni körpü tikiləcək

    İnfrastruktur
    20:03

    Pentaqon rəhbəri generalları və admiralları sentyabrın 30-da təcili görüşə çağırıb

    Digər ölkələr
    20:02

    Paşinyan: Ermənistan AES-in fəaliyyətini 2036-cı ilə qədər uzadacaq

    Region
    20:01

    ABŞ Türkiyəyə qarşı sanksiyaları yaxın vaxtda aradan qaldıra bilər

    Region
    20:00
    Foto

    Ankarada 27 Sentyabr - Anım Günü qeyd olunub

    Xarici siyasət
    19:53
    Foto

    Laosun Baş Prokurorunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Şamaxıda səfərdə olub

    Xarici siyasət
    19:52

    "Barselona" Almaniya klubunun hücumçusunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    19:48
    Foto

    Azərbaycan və Qambiya XİN-ləri arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti