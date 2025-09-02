    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Мерц предложил место для переговоров по российско-украинскому конфликту

    • 02 сентября, 2025
    • 19:58
    Мерц предложил место для переговоров по российско-украинскому конфликту

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Женеву в качестве площадки для переговоров по заключению соглашения о перемирии между РФ и Украиной.

    Как передает Report, об этом канцлер сказал на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.

    "Нас объединяет воля и твердое намерение сделать все возможное для скорейшего установления мира между Россией и Украиной. Я также вновь заверил президента Швейцарии, что мы рассматриваем, например, Женеву как подходящее место для заключения соответствующего соглашения о прекращении огня. Послезавтра я снова предложу коалиции желающих собраться там", - заявил Мерц.

    Напомним, что ранее Елисейский дворец сообщил о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер организуют в Париже 4 сентября встречу по Украине. Свое участие подтвердили генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александер Стубб.

