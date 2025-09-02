Merts Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar üçün yer təklif edib
- 02 sentyabr, 2025
- 20:57
Almaniya Kansleri Fridrix Merts Cenevrəni Rusiya və Ukrayna arasında atəşkəs sazişinin bağlanması üzrə danışıqlar yeri kimi təklif edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniya Kansleri İsveçrə Prezidenti Karin Keller-Zutter ilə birgə mətbuat konfransında bildirib.
"Bizi Rusiya ilə Ukrayna arasında sülhün tezliklə bərqərar olması üçün mümkün olan hər şeyi etmək iradəsi və qəti niyyət birləşdirir. İsveçrə Prezidentini də əmin etdim ki, biz, məsələn, Cenevrəni müvafiq atəşkəs sazişinin bağlanması üçün münasib yer hesab edirik. Biri gün arzuedənlərin koalisiyasına yenidən orada görüşməyi təklif edəcəyəm", - Merts deyib.
Xatırladaq ki, daha əvvəl Yelisey Sarayı Fransa Prezidenti Emmanuel Makron və Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerin sentyabrın 4-də Parisdə Ukrayna ilə bağlı görüş təşkil edəcəyini bildirmişdi. NATO-nun Baş katibi Mark Rutte və Avropa Komissiyasının Sədri Ursula fon der Lyayen, eləcə də Finlandiya Prezidenti Alelsander Stubb iştiraklarını təsdiqləyiblər.