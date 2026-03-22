Мерц обсудил с Трампом ситуацию в Иране и Украине
- 22 марта, 2026
- 18:27
Между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и лидером США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор.
Как сообщает Report, об этом канцлер написал на своей странице в соцсети X.
"Сегодня я обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Иране, Израиле и Украине. Мы договорились продолжать поддерживать тесный контакт. Наш обмен мнениями вскоре будет продолжен", - отметил канцлер.
