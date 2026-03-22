Merts Trampla İran və Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə edib
Digər ölkələr
- 22 mart, 2026
- 18:19
Almaniya Kansleri Fridrix Merts ilə ABŞ lideri Donald Tramp arasında telefon danışığı olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Kansler "X" hesabında yazıb.
"Bu gün ABŞ prezidenti Donald Trampla İran, İsrail və Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə etdim. Sıx əlaqə saxlamağa davam etmək barədə razılığa gəldik. Fikir mübadiləsimiz tezliklə davam edəcək", - deyə kansler bildirib.
