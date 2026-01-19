Мерц намерен встретиться с Трампом в Давосе в связи с введением пошлин

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе в связи с угрозами президента США ввести новые пошлины против ряда стран, включая ФРГ.

Как передает Report, об этом он сказал журналистам в Берлине.

"С момента появления угрозы введения пошлин мы в Европейском союзе в целом, а также с теми, кто пострадал за пределами ЕС, такими как Великобритания и Норвегия, вели очень тесный диалог на протяжении всех выходных. Мы согласны с тем, что хотим избежать любой эскалации этого спора, если это вообще возможно. На этой неделе в Давосе у нас также будет возможность обсудить это на различных встречах. Я постараюсь снова встретиться с президентом Трампом в среду", - сказал Мерц.

Он отметил, что разговаривал с Трампом по телефону 15 января. "Мы просто хотим попытаться решить эту проблему вместе. И американское правительство знает, что мы также можем принять ответные меры. Я не хочу этого, но если потребуется, то мы, конечно, будем защищать наши европейские интересы, включая наши немецкие национальные интересы", - констатировал канцлер ФРГ. При этом Мерц указал, что пошлины "никому не приносят пользы и вредят почти всем".

В то же время глава правительства ФРГ ясно дал понять, что он серьезно относится к опасениям по поводу военной безопасности Гренландии в долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что когда-то в Гренландии находились более 30 тыс. военных США. "В настоящее время их меньше 200. Поэтому очевидно, что анализ угроз, даже проведенный самими Соединенными Штатами, не настолько драматичен, как это представляется сейчас. Что, однако, не означает, что их число не может снова возрасти", - резюмировал Мерц.