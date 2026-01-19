İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Merts Davosda rüsumların tətbiqinə görə Trampla görüşmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 19 yanvar, 2026
    • 18:34
    Merts Davosda rüsumların tətbiqinə görə Trampla görüşmək niyyətindədir

    Almaniya Kansleri Fridrix Merts ABŞ Prezidentinin bir sıra ölkələrə, o cümlədən Almaniyaya qarşı yeni rüsumlar tətbiq etmək təhdidləri ilə əlaqədar yanvarın 21-də Davosda keçiriləcək Ümumdünya İqtisadi Forumunda Amerika lideri Donald Trampla görüşməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə Berlində jurnalistlərə bildirib.

    "Rüsumların tətbiqi təhdidi yarandığı andan biz Avropa İttifaqında (Aİ), həmçinin Aİ xaricində zərər çəkmiş Böyük Britaniya və Norveç kimi ölkələrlə bütün həftə sonu ərzində çox sıx dialoq aparmışıq. Biz bu mübahisənin hər hansı eskalasiyasından, mümkünsə, uzaq olmaq istəyirik. Bu həftə Davosda da müxtəlif görüşlərdə bunu müzakirə etmək imkanımız olacaq. Mən çərşənbə günü yenidən Prezident Trampla görüşməyə çalışacağam", - F.Merts bildirib.

    O bildirib ki, yanvarın 15-də Trampla telefonla danışıb.

    "Biz sadəcə bu problemi birlikdə həll etmək istəyirik. Və ABŞ hökuməti bilir ki, biz də cavab tədbirləri görə bilərik. Bunu istəmirəm, lakin əgər lazım olarsa, Almaniyanın milli maraqları da daxil olmaqla, Avropa maraqlarımızı qoruyacağıq", - Almaniya kansleri qeyd edib. Eyni zamanda, Merts vurğulayıb ki, gömrük rüsumları heç kimə fayda vermir və demək olar ki, hamıya zərər vurur.

    Fridrix Merts Almaniya ABŞ
    Мерц намерен встретиться с Трампом в Давосе в связи с введением пошлин

    Son xəbərlər

    18:39

    İranda internet həftəsonuna qədər bərpa olunacaq

    Region
    18:35

    AYNA daha 4 istiqamətdə şəhərlərarası və rayondaxili marşrutları üzrə müsabiqələrin qaliblərini elan edib

    İnfrastruktur
    18:34

    Merts Davosda rüsumların tətbiqinə görə Trampla görüşmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    18:27
    Foto

    Şabranda bu il tullantı su təmizləyici qurğular əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    18:25

    Bakıda 20 istiqamətdə tıxac müşahidə olunur - SİYAHI, YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    18:24

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Seleksiya zamanı seçilənlər gələcəkdə daha güclü oyunçu olacaqlar"

    Komanda
    18:21

    Salyanda yol qəzası olub, ölən və yaralanan var

    Hadisə
    18:20
    Foto

    FHN-də 20 Yanvar faciəsinin qurbanları anılıb

    Daxili siyasət
    18:12

    İnsanlıq və Sülh Mükafatı - İlham Əliyevin sülh gündəliyinin dünyada təqdiri - ŞƏRH

    Analitika
    Bütün Xəbər Lenti