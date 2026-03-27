Мерц: Конфликт вокруг Ирана не является войной НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп осознал, что конфликт вокруг Ирана не является войной НАТО.

Как передает Report, об этом он сказал на дискуссии, организованной газетой FAZ.

"Я думаю, он понял, что это не война НАТО", - отметил Мерц.

При этом он подчеркнул, что действия Вашингтона не направлены на деэскалацию.

"То, что Трамп сейчас делает, - это серьезная эскалация с открытым исходом", - заявил канцлер.

Мерц также сообщил, что его разговор с Трампом прошел "не без противоречий".

"Если ты хочешь, чтобы мы помогли, то спрашивай нас заранее, а не узнавать через газеты", - добавил он.

По словам канцлера, Трамп неоднократно подчеркивал, что не нуждается в НАТО.