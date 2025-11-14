Мерц: ЕС в предстоящие недели подготовит новый пакет санкций против РФ
- 14 ноября, 2025
- 19:33
Очередной пакет санкций ЕС против России должен быть готов в ближайшие недели.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Мы в ЕС подготовим в грядущие недели следующий санкционный пакет", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции.
Мерц добавил, что Евросоюз намерен поддерживать давление на Россию, а также бороться с обходом уже существующих санкций.
