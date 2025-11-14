Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Мерц: ЕС в предстоящие недели подготовит новый пакет санкций против РФ

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 19:33
    Мерц: ЕС в предстоящие недели подготовит новый пакет санкций против РФ

    Очередной пакет санкций ЕС против России должен быть готов в ближайшие недели.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    "Мы в ЕС подготовим в грядущие недели следующий санкционный пакет", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции.

    Мерц добавил, что Евросоюз намерен поддерживать давление на Россию, а также бороться с обходом уже существующих санкций.

    Merts: Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi hazırlayacaq

