Мерц: ЕС в предстоящие недели подготовит новый пакет санкций против РФ

Очередной пакет санкций ЕС против России должен быть готов в ближайшие недели.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Мы в ЕС подготовим в грядущие недели следующий санкционный пакет", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции.

Мерц добавил, что Евросоюз намерен поддерживать давление на Россию, а также бороться с обходом уже существующих санкций.