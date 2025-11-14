İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Merts: Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi hazırlayacaq

    Digər ölkələr
    • 14 noyabr, 2025
    • 20:08
    Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı növbəti sanksiyalar paketi yaxın həftələrdə hazır olmalıdır.

    "Report"un "İnterfaks"a istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Almaniya kansleri Fridrix Merts deyib.

    O, birgə mətbuat konfransında bildirib ki, Avropa İttifaqında (Aİ) növbəti sanksiya paketi yaxın həftələrdə hazırlanacaq.

    Kansler əlavə edib ki, Aİ Rusiyaya təzyiqi davam etdirmək və onun mövcud sanksiyalardan yayınmaq cəhdləri ilə mübarizə aparmaq niyyətindədir.

    Avropa İttifaqı Rusiya Fridrix Merts Almaniya
    Мерц: ЕС в предстоящие недели подготовит новый пакет санкций против РФ

