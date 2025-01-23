Мэр Гренобля призвал Макрона провести референдум по декриминализации каннабиса

Мэр Гренобля и экологический активист Эрик Пиоль призвал президента Франции Эммануэля Макрона организовать референдум по декриминализации каннабиса.

Мэр Гренобля и экоактивист Эрик Пиоль призвал президента Франции Эмманюэля Макрона организовать референдум по декриминализации каннабиса.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, Пиоль обвинил нынешнего министра внутренних дел и его предшественников в том, что они довольствуются поверхностной борьбой с незаконным оборотом наркотиков.

"Если убрать каннабис, 50% оборота исчезнет", - заявил Пиоль. По его словам, ни одна организация, включая мафиозные структуры, не сможет выжить при таком сокращении доходов.

Он также предложил Макрону взять инициативу и провести референдум по этому вопросу: "Это позволит подойти к проблеме напрямую, а не избегать ее".

Пиоль также раскритиковал сменявших друг друга министров внутренних дел за отказ обсуждать вопрос декриминализации. Он заявил, что они фактически превратили борьбу с наркоторговлей в "свой бизнес", ограничиваясь громкими заявлениями и действиями без долгосрочного эффекта.

Согласно данным Французской обсерватории по наркотикам и тенденциям к зависимости (OFDT), каннабис остается самым популярным наркотиком во Франции. В 2023 году его употребляли 5 млн человек. Одновременно спрос на кокаин достиг рекордных уровней - около 1,1 млн человек употребляют его хотя бы раз в год.