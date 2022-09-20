Мэр Ирпеня: Азербайджанцы сражались плечом к плечу со мной

"Азербайджанцы из Ирпеня участвовали в обороне нашего города и сражались здесь плечом к плечу со мной".

"Азербайджанцы из Ирпеня участвовали в обороне нашего города и сражались плечом к плечу со мной".

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

"Азербайджан оказал большую гуманитарную помощь нашему городу. Тем самым Азербайджан показал, что он большой друг не только Украины, но и "города-героя" Ирпеня", - подчеркнул он.

Маркушин отметил, что Азербайджан оказал централизованную помощь Украине:

"Вы настоящие друзья Украины, нашего города. Азербайджан оказал централизованную помощь Украине. Гуманитарная помощь доставлялась в Киев, а оттуда в города, очень нуждающиеся в ней. Мы благодарны за это Азербайджану. После окончания военных действий в Ирпене нам была предоставлена гуманитарная помощь", - добавил глава города.