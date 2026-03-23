    • 23 марта, 2026
    • 20:35
    Мелони признала поражение на референдуме по судебной реформе в Италии

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала неудачу на референдуме по вопросу о предложенной ее правительством реформы.

    Как передает Report, об этом она сказала в своем обращении в Х.

    "Суверенитет принадлежит народу, и сегодня он выразил свою позицию однозначно. Правительство сдержало слово - вынесло на обсуждение реформу, заявленную в ходе предвыборной кампании, и предоставило гражданам право решать. Мы, как и прежде, принимаем этот выбор, хотя сохраняется сожаление об упущенной возможности провести модернизацию Италии. Тем не менее мы продолжим спокойно и добросовестно исполнять свои обязанности на благо государства в рамках полученного мандата. Мы будем двигаться вперед решительно, ответственно и с уважением к интересам Италии и ее народа", - заявила премьер.

    По предварительным данным подсчета голосов, против реформы выступили 54,47% участников референдума. На голосование выносился достаточно специализированный вопрос, связанный с изменением структуры и перераспределением полномочий внутри судебно-следственной системы, которая в соответствии с конституцией представляет собой независимую ветвь государственной власти.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони Референдум в Италии Судебная реформа
    Meloni məhkəmə islahatları ilə bağlı keçirilən referendumda məğlubiyyətini etiraf edib
    21:24
    Фото

    Меджнун Мамедов: Азербайджан инвестирует в развитие сельскохозяйственных систем

    АПК
    21:17

    Глава МИД Азербайджана обсудил с иранским коллегой безопасность в Каспийском регионе

    Внешняя политика
    21:14

    США рассматривают возможность инвестиций в портовую инфраструктуру Грузии

    В регионе
    21:05

    ЦАХАЛ ударил по главному штабу КСИР в Тегеране

    В регионе
    21:02

    США считают недопустимым контроль Ирана над Ормузским проливом

    Другие страны
    20:53

    WSJ: Иран выдвинул США ультиматум для завершения войны

    Другие страны
    20:44

    Эсминец ВМС Британии прибыл в Средиземноморье для защиты базы на Кипре

    Другие страны
    20:35

    Мелони признала поражение на референдуме по судебной реформе в Италии

    Другие страны
    20:29

    Глава Минфина Израиля Смотрич призвал расширить территорию страны за счет Ливана

    Другие страны
    Лента новостей