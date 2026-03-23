Мелони признала поражение на референдуме по судебной реформе в Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала неудачу на референдуме по вопросу о предложенной ее правительством реформы.

Как передает Report, об этом она сказала в своем обращении в Х.

"Суверенитет принадлежит народу, и сегодня он выразил свою позицию однозначно. Правительство сдержало слово - вынесло на обсуждение реформу, заявленную в ходе предвыборной кампании, и предоставило гражданам право решать. Мы, как и прежде, принимаем этот выбор, хотя сохраняется сожаление об упущенной возможности провести модернизацию Италии. Тем не менее мы продолжим спокойно и добросовестно исполнять свои обязанности на благо государства в рамках полученного мандата. Мы будем двигаться вперед решительно, ответственно и с уважением к интересам Италии и ее народа", - заявила премьер.

По предварительным данным подсчета голосов, против реформы выступили 54,47% участников референдума. На голосование выносился достаточно специализированный вопрос, связанный с изменением структуры и перераспределением полномочий внутри судебно-следственной системы, которая в соответствии с конституцией представляет собой независимую ветвь государственной власти.