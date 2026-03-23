    Meloni məhkəmə islahatları ilə bağlı keçirilən referendumda məğlubiyyətini etiraf edib

    • 23 mart, 2026
    • 21:10
    Meloni məhkəmə islahatları ilə bağlı keçirilən referendumda məğlubiyyətini etiraf edib

    İtaliyanın Baş naziri Ciorcia Meloni hökuməti tərəfindən təklif olunan islahatla bağlı referendumda uğursuzluğa uğradıqlarını etiraf edib.

    "Report" xəbər verir ki, Meloni bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki müraciətində bildirib.

    "Suverenlik xalqa məxsusdur və bu gün xalq öz mövqeyini birmənalı şəkildə ifadə etdi. Hökumət sözünün üstündə durdu: seçki kampaniyası zamanı bəyan edilmiş islahatı müzakirəyə çıxardı və qərarı vətəndaşların öhdəliyinə buraxdı. İtaliyanın modernləşdirilməsi üçün əldən verilmiş fürsətə görə təəssüf hissi qalsa da, biz əvvəlki kimi bu seçimi qəbul edirik. Bununla belə, aldığımız mandat çərçivəsində dövlətin rifahı naminə öz vəzifələrimizi sakit və vicdanla yerinə yetirməyə davam edəcəyik. Qətiyyətlə, məsuliyyətlə, İtaliyanın və onun xalqının maraqlarına hörmətlə irəli gedəcəyik", - baş nazir bəyan edib.

    Səslərin hesablanmasının ilkin nəticələrinə görə, referendum iştirakçılarının 54,47 %-i islahatın əleyhinə çıxış edib. Səsverməyə konstitusiyaya uyğun olaraq dövlət hakimiyyətinin müstəqil qolu sayılan məhkəmə-istintaq sisteminin strukturunun dəyişdirilməsi və səlahiyyətlərin yenidən bölüşdürülməsi ilə bağlı kifayət qədər spesifik məsələ çıxarılmışdı.

    İtaliyanın Baş naziri Ciorcia Meloni Ümumxalq səsverməsi
    Мелони признала поражение на референдуме по судебной реформе в Италии

    WSJ: İran müharibəni dayandırmaq üçün ABŞ-yə ultimatum irəli sürüb

    Britaniya HDQ-yə aid esmines Kiprdəki bazanı qorumaq üçün Şərqi Aralıq dənizinə gəlib

    Mauro Vieyra Braziliya vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə yardımına görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Ceyhun Bayramov iranlı həmkarı ilə Xəzər dənizi bölgəsində təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Məcnun Məmmədov: Azərbaycan kənd təsərrüfatı sistemlərinin inkişafına əhəmiyyətli investisiyalar yatırır

    İsrailin maliyyə naziri ölkə ərazisini Livanın hesabına genişləndirməyə çağırıb

    Kolumbiya HHQ-yə məxsus təyyarə qəzaya uğrayıb

    ABŞ Gürcüstanın liman infrastrukturuna investisiya imkanlarını nəzərdən keçirir

